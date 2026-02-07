Фальшивые «права» за 22 тысячи: в Виннице мужчина пожаловался, что удостоверение не появилось в Дии

Во время проверки в сервисном центре МВД документ оказался поддельным.

В Виннице мужчина, который пытался воспользоваться фальшивым водительским удостоверением, полученным через интернет, оказался в поле зрения правоохранительных органов. Подделку выявили во время обращения в сервисный центр МВД.

Инцидент произошел в сервисном центре МВД №0541 города Винницы. Мужчина обратился к администратору с жалобой: его водительское удостоверение не отображалось в приложении «Дия». Во время проверки документа сотрудники центра сразу заметили признаки фальсификации.

Как выяснилось позже, «права» мужчина заказал в интернете. Он не проходил обучение в автошколе и не сдавал экзамены в сервисном центре МВД. За незаконную «услугу» заплатил 22 тысячи гривен и получил по почте конверт с псевдодокументом.

Правоохранительные органы также установили, что гражданин уже во второй раз лишен права управления транспортными средствами — на этот раз до 2030 года. Именно из-за действующего запрета предложение купить удостоверение без экзаменов показалось ему «удобной альтернативой». Однако вместо водительских прав мужчина получил проблемы с законом.

В сервисных центрах МВД подчеркивают: водительские удостоверения, приобретенные через интернет, мессенджеры или «через знакомых», — это мошенничество и подделка, которая влечет за собой уголовную ответственность.

Водительское удостоверение является официальным документом и выдается исключительно лично в сервисном центре МВД после прохождения обучения, сдачи теоретического и практического экзаменов и проверки всех данных в государственных реестрах.

