У Києві та інших областях ввели екстрені відключення світла через російську атаку

РФ здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України.

Через чергову масовану атаку РФ на об’єкти енергосистеми України за командою Укренерго застосували екстрені відключення електроенергії. Про повідомили в Укренерго.

Екстренні відключення наразі запроваджено на Одещині, Київщині, Дніпропетровщині, місті Києві та інших регіонах.

"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", - повідомили в Укренерго.

Зазначимо, що Росія в ніч на 7 лютого здійснила масовану атаку на критичну інфраструктуру України. Ворог застосував і дрони, і крилаті ракети. Під ударом опинились також західні регіони.

