  1. В Україні

У Києві та інших областях ввели екстрені відключення світла через російську атаку

08:21, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
РФ здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України.
У Києві та інших областях ввели екстрені відключення світла через російську атаку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через чергову масовану атаку РФ на об’єкти енергосистеми України за командою Укренерго застосували екстрені відключення електроенергії. Про повідомили в Укренерго.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Екстренні відключення наразі запроваджено на Одещині, Київщині, Дніпропетровщині, місті Києві та інших регіонах.

"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", - повідомили в Укренерго.

Зазначимо, що Росія в ніч на 7 лютого здійснила масовану атаку на критичну інфраструктуру України. Ворог застосував і дрони, і крилаті ракети. Під ударом опинились також західні регіони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф світло Укренерго обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування.

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]