В Киеве и других областях ввели экстренные отключения света из-за российской атаки

РФ совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины.

Из-за очередной массированной атаки РФ на объекты энергосистемы Украины по команде Укрэнерго применили экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Экстренные отключения введены на Одесщине, Киевщине, Днепропетровщине, городе Киеве и других регионах.

"Раньше обнародованные графики почасовых обесточений сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", - сообщили в Укрэнерго.

Отметим, что Россия в ночь на 7 февраля совершила массированную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Враг применил и дроны, и крылатые ракеты. Под ударом оказались западные регионы.

