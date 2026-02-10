  1. В Україні

Нотаріальне посвідчення спадкового договору: коли виникає об’єкт оподаткування ПДФО

14:48, 10 лютого 2026
Спадковий договір передбачає взаємні зобов’язання сторін, тому об'єкт оподаткування виникає: у відчужувача — залежно від умов договору, а у набувача — після смерті відчужувача.
Нотаріальне посвідчення спадкового договору: коли виникає об’єкт оподаткування ПДФО
Податкова служба пояснює, коли при нотаріальному посвідченні спадкового договору виникає об’єкт оподаткування ПДФО у відчужувача та у набувача.

Згідно з положеннями статті 1 Цивільного кодексу України, цивільне законодавство охоплює майнові та особисті немайнові правовідносини, що базуються на принципах юридичної рівності, свободи волевиявлення та самостійності у майнових питаннях між сторонами. Поняття договору та його класифікація викладені у статті 626 ЦКУ.

Спадковий договір — це угода, за якою набувач бере на себе зобов’язання виконувати визначені відчужувачем дії, а після смерті останнього — набуває право власності на його майно.

Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження.

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України.

Відповідно до пп. 14.1.54 ПКУ дохід з джерелом його походження з України – це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Оподаткування доходів фізичних осіб встановлено розділом IV ПКУ, відповідно до ст. 162 якого платником податку є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з пп. 163.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються, зокрема, інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ із застосуванням ставки податку 18 відс. 

Крім того, вказаний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором.

Враховуючи зазначене, спадковий договір є правочином, що покладає на його сторін (набувача та відчужувача) взаємні зобов’язання, тому дохід у розумінні ПКУ виникає як у відчужувача залежно від умов цього договору, так і у набувача після смерті відчужувача.

договір податкова нотаріус

