Нотариальное удостоверение наследственного договора: когда возникает объект налогообложения НДФЛ

Наследственный договор предусматривает взаимные обязательства сторон, поэтому объект налогообложения возникает: у отчуждателя – в зависимости от условий договора, а у приобретателя – после смерти отчуждателя.

Налоговая служба разъясняет, в какой момент при нотариальном удостоверении наследственного договора возникает объект налогообложения НДФЛ у отчуждателя и у приобретателя.

Согласно положениям статьи 1 Гражданского кодекса Украины, гражданским законодательством регулируются имущественные и личные неимущественные правоотношения, основанные на принципах юридического равенства, свободного волеизъявления и имущественной самостоятельности их участников. Понятие договора и его виды определены статьёй 626 ГКУ.

В соответствии со статьёй 1302 ГКУ, наследственный договор — это соглашение, по которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Согласно п. 1 ст. 1304 ГКУ наследственный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, а также государственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, утверждённом Кабинетом Министров Украины.

На имущество, определённое в наследственном договоре, нотариус, удостоверивший этот договор, накладывает запрет отчуждения.

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются Налоговым кодексом Украины.

В соответствии с пп. 14.1.54 НКУ доход с источником его происхождения из Украины — это любой доход, полученный, в частности, резидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями), на её континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне.

Налогообложение доходов физических лиц установлено разделом IV НКУ, согласно ст. 162 которого плательщиком налога является, в частности, физическое лицо — резидент, получающее доходы из источника их происхождения в Украине.

Согласно пп. 163.1.1 НКУ объектом налогообложения резидента является, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в который включаются, в том числе, другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ, с применением налоговой ставки 18 процентов.

Кроме того, указанный доход является объектом обложения военным сбором.

Учитывая изложенное, наследственный договор является сделкой, которая возлагает на его стороны (приобретателя и отчуждателя) взаимные обязательства, поэтому доход в понимании НКУ возникает как у отчуждателя — в зависимости от условий этого договора, так и у приобретателя — после смерти отчуждателя.

