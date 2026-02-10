  1. В Украине

Нотариальное удостоверение наследственного договора: когда возникает объект налогообложения НДФЛ

14:48, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наследственный договор предусматривает взаимные обязательства сторон, поэтому объект налогообложения возникает: у отчуждателя – в зависимости от условий договора, а у приобретателя – после смерти отчуждателя.
Нотариальное удостоверение наследственного договора: когда возникает объект налогообложения НДФЛ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба разъясняет, в какой момент при нотариальном удостоверении наследственного договора возникает объект налогообложения НДФЛ у отчуждателя и у приобретателя.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно положениям статьи 1 Гражданского кодекса Украины, гражданским законодательством регулируются имущественные и личные неимущественные правоотношения, основанные на принципах юридического равенства, свободного волеизъявления и имущественной самостоятельности их участников. Понятие договора и его виды определены статьёй 626 ГКУ.

В соответствии со статьёй 1302 ГКУ, наследственный договор — это соглашение, по которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Согласно п. 1 ст. 1304 ГКУ наследственный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, а также государственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, утверждённом Кабинетом Министров Украины.

На имущество, определённое в наследственном договоре, нотариус, удостоверивший этот договор, накладывает запрет отчуждения.

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются Налоговым кодексом Украины.

В соответствии с пп. 14.1.54 НКУ доход с источником его происхождения из Украины — это любой доход, полученный, в частности, резидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями), на её континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне.

Налогообложение доходов физических лиц установлено разделом IV НКУ, согласно ст. 162 которого плательщиком налога является, в частности, физическое лицо — резидент, получающее доходы из источника их происхождения в Украине.

Согласно пп. 163.1.1 НКУ объектом налогообложения резидента является, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в который включаются, в том числе, другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ, с применением налоговой ставки 18 процентов.

Кроме того, указанный доход является объектом обложения военным сбором.

Учитывая изложенное, наследственный договор является сделкой, которая возлагает на его стороны (приобретателя и отчуждателя) взаимные обязательства, поэтому доход в понимании НКУ возникает как у отчуждателя — в зависимости от условий этого договора, так и у приобретателя — после смерти отчуждателя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

договор налоговая нотариус

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Правительство предлагает депутатам интегрировать судебно-психиатрическую экспертизу в КУоАП

Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного Европейским судом по правам человека в деле «Заиченко против Украины».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]