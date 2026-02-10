У квітні до програми «Доступні ліки» додадуть низку препаратів

Наразі у програмі реімбурсації «Доступні ліки» є понад 700 препаратів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що з квітня до програми реімбурсації «Доступні ліки» додадуть низку препаратів.

«Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною передчасної смертності в Україні — вони спричиняють близько 60% таких випадків. Щодня від цих хвороб помирає понад тисяча людей, а торік понад 80 тисяч українців отримали інвалідність саме через захворювання системи кровообігу.

Запобігання серцево-судинним захворюванням та їх лікування є одним із головних напрямів роботи цього року. Йдеться про комплексний підхід: посилення спроможностей первинної медичної допомоги, раннє виявлення ризиків через програму «Скринінг здоров’я 40+», удосконалення фінансування кардіохірургічної допомоги, зокрема запровадження безоплатного планового стентування, а також стабільний доступ до ефективних ліків. Водночас серцево-судинні захворювання часто поєднуються з іншими хронічними станами — зокрема цукровим діабетом і захворюваннями дихальної системи. Саме це враховано в програмі реімбурсації «Доступні ліки», яка вже нині охоплює понад 700 препаратів і продовжує розширюватися», - сказав він.

Зокрема, з квітня 2026 року до програми реімбурсації «Доступні ліки» будуть додані:

▪️ аторвастатин — базова терапія для контролю холестерину та профілактики серцево-судинних ускладнень;

▪️ нові пероральні антикоагулянти — ривароксабан, дабігатран, апіксабан — сучасний стандарт профілактики інсульту при фібриляції передсердь і лікування тромбозів;

▪️ дапагліфлозин та емпагліфлозин — сучасна терапія для пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу у визначених групах;

▪️ формотерол у комбінації з беклометазоном — базисна інгаляційна терапія для контролю бронхіальної астми та ХОЗЛ.

«Перехідний період до квітня 2026 року потрібен для завершення технічних налаштувань, укладення договорів і запуску програми без перебоїв. Для ривароксабану, дабігатрану, апіксабану, дапагліфлозину та емпагліфлозину передбачено фіксований рівень реімбурсації 50%.

Водночас доступність ліків — це не лише про майбутні рішення, а й про фактичну наявність препаратів уже зараз. Ми працюємо з ситуацією щодо доступності метотрексату і ламотриджину», - заявив Ляшко.

Щодо метотрексату в таблетованих формах:

на 10 лютого заплановано відвантаження від одного з виробників у Німеччині. Після розмитнення та контролю якості препарат одразу почнуть постачати до аптек. Інший виробник планує поставку у квітні 2026 року. Надалі очікуємо більш стабільні поставки від кількох виробників.

Щодо ламотриджину:

виробничі потужності одного з українських виробників зазнали пошкоджень унаслідок ракетних і дронових атак рф, що тимчасово вплинуло на виробництво. Наразі виробництво відновлюється, препарат уже є на складах в Україні та розвозиться до аптек. Інші виробники також пришвидшили поставки.

«Метотрексат і ламотриджин входять до програми реімбурсації. Водночас виробники метотрексату наразі не беруть участі в програмі, і ми працюємо над рішеннями, які зроблять таку участь реальною та економічно доцільною. Для пацієнтів важливий не статус препарату в переліку, а його фактична наявність в аптеках — саме на це зараз спрямована наша робота», - додав він.

