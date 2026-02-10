В апреле в программу «Доступные лекарства» добавят ряд препаратов

В настоящее время в программе реимбурсации «Доступные лекарства» насчитывается более 700 препаратов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с апреля в программу реимбурсации «Доступные лекарства» будет добавлен ряд препаратов.

«Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной преждевременной смертности в Украине — они вызывают около 60 % таких случаев. Ежедневно от этих болезней умирает более тысячи человек, а в прошлом году более 80 тысяч украинцев получили инвалидность именно из-за заболеваний системы кровообращения.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их лечение являются одним из главных направлений работы этого года. Речь идет о комплексном подходе: усилении возможностей первичной медицинской помощи, раннем выявлении рисков через программу «Скрининг здоровья 40+», совершенствовании финансирования кардиохирургической помощи, в частности внедрении бесплатного планового стентирования, а также стабильном доступе к эффективным лекарствам. В то же время сердечно-сосудистые заболевания часто сочетаются с другими хроническими состояниями — в частности сахарным диабетом и заболеваниями дыхательной системы. Именно это учтено в программе реимбурсации «Доступные лекарства», которая уже сейчас охватывает более 700 препаратов и продолжает расширяться», — сказал он.

В частности, с апреля 2026 года в программу реимбурсации «Доступные лекарства» будут добавлены:

▪️ аторвастатин — базовая терапия для контроля холестерина и профилактики сердечно-сосудистых осложнений;

▪️ новые пероральные антикоагулянты — ривароксабан, дабигатран, апиксабан — современный стандарт профилактики инсульта при фибрилляции предсердий и лечения тромбозов;

▪️ дапаглифлозин и эмпаглифлозин — современная терапия для пациентов с сахарным диабетом 2 типа в определенных группах;

▪️ формотерол в комбинации с беклометазоном — базисная ингаляционная терапия для контроля бронхиальной астмы и ХОБЛ.

«Переходный период до апреля 2026 года необходим для завершения технических настроек, заключения договоров и запуска программы без перебоев. Для ривароксабана, дабигатрана, апиксабана, дапаглифлозина и эмпаглифлозина предусмотрен фиксированный уровень реимбурсации 50 %.

В то же время доступность лекарств — это не только о будущих решениях, но и о фактическом наличии препаратов уже сейчас. Мы работаем с ситуацией по доступности метотрексата и ламотриджина», — заявил Ляшко.

Относительно метотрексата в таблетированных формах:

на 10 февраля запланирована отгрузка от одного из производителей в Германии. После растаможивания и контроля качества препарат сразу начнут поставлять в аптеки. Другой производитель планирует поставку в апреле 2026 года. В дальнейшем ожидаются более стабильные поставки от нескольких производителей.

Относительно ламотриджина:

производственные мощности одного из украинских производителей были повреждены в результате ракетных и дроновых атак рф, что временно повлияло на производство. В настоящее время производство восстанавливается, препарат уже есть на складах в Украине и развозится по аптекам. Другие производители также ускорили поставки.

«Метотрексат и ламотриджин входят в программу реимбурсации. В то же время производители метотрексата в настоящее время не участвуют в программе, и мы работаем над решениями, которые сделают такое участие реальным и экономически целесообразным. Для пациентов важен не статус препарата в перечне, а его фактическое наличие в аптеках — именно на это сейчас направлена наша работа», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.