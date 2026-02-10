Росіяни погрожують сім'ям українських полонених, аби ті реєстрували термінали Starlink

Після відключення нелегальних терміналів Starlink, окупанти, як зазначають у Координаційному штабі, почали тиснути на родини українських військовополонених.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про спроби російських окупантів шантажувати родини українських військовополонених з метою використання їх у власних військових цілях.

Як вказують у штабі, Міністерству оборони у взаємодії з інженерами SpaceX вдалося відключити нелегально використовувані термінали Starlink, які армія країни-агресора застосовувала для забезпечення зв’язку між підрозділами та керування дронами-камікадзе, що завдавали шкоди у тилу.

Після втрати цього каналу зв’язку окупанти, як зазначають у Координаційному штабі, почали тиснути на родини українських військовополонених. Зафіксовано випадки погроз і вимог офіційно реєструвати на себе термінали Starlink, які надалі планується використовувати проти України.

У штабі наголошують, що така співпраця з ворогом є вкрай небезпечною. Офіційна реєстрація терміналу передбачає ідентифікацію особи, яка це зробила.

«Наголошуємо, що співпраця з ворогом є надзвичайно небезпечною. Офіційна реєстрація ворожого терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив, адже ви маєте під час цього процесу засвідчити свою особу. Ворог використовує вразливість родин. До долі українців їм байдуже: це для них одноразовий ресурс. У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності», - вказали у штабі.

Родини військовополонених у разі отримання будь-яких погроз, пропозицій або вимог щодо реєстрації Starlink чи іншого шантажу з боку окупантів негайно звертатися до штабу та правоохоронних органів. Там обіцяють надати консультації та допомогу, аби уникнути шкоди для себе та своїх близьких.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.