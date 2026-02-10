  1. В Украине

Россияне угрожают семьям украинских пленных, чтобы те регистрировали терминалы Starlink

13:35, 10 февраля 2026
После отключения нелегальных терминалов Starlink, оккупанты, как отмечают в Координационном штабе, начали давить на семьи украинских военнопленных.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о попытках российских оккупантов шантажировать семьи украинских военнопленных с целью использования их в собственных военных интересах.

Как отмечают в штабе, Министерству обороны во взаимодействии с инженерами SpaceX удалось отключить нелегально используемые терминалы Starlink, которые армия страны-агрессора применяла для обеспечения связи между подразделениями и управления дронами-камикадзе, наносившими ущерб в тылу.

После утраты этого канала связи оккупанты, как указывают в Координационном штабе, начали оказывать давление на семьи украинских военнопленных. Зафиксированы случаи угроз и требований официально регистрировать на себя терминалы Starlink, которые в дальнейшем планируется использовать против Украины.

В штабе подчеркивают, что такое сотрудничество с врагом является крайне опасным. Официальная регистрация терминала предусматривает идентификацию лица, которое это сделало.

«Подчеркиваем, что сотрудничество с врагом является чрезвычайно опасным. Официальная регистрация вражеского терминала позволяет легко идентифицировать того, кто это сделал, поскольку в ходе этого процесса необходимо подтвердить свою личность. Враг использует уязвимость семей. К судьбе украинцев им безразлично: это для них одноразовый ресурс. В случае, если терминал применяется для управления дронами, которые разрушают инфраструктуру и забирают жизни, факт регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности», — указали в штабе.

Семьям военнопленных в случае получения любых угроз, предложений или требований относительно регистрации Starlink либо другого шантажа со стороны оккупантов рекомендуют немедленно обращаться в штаб и правоохранительные органы. Там обещают предоставить консультации и помощь, чтобы избежать вреда для себя и своих близких.

