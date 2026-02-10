В окремих регіонах фактично повністю змінюється організація роботи ППО, — Володимир Зеленський

Йдеться про перебудову роботи перехоплювачів, мобільних вогневих груп і компонента малої протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку рішень щодо змін у системі протиповітряної оборони та посилення забезпечення фронту.

За словами Глави держави, він провів тривалу розмову з військовим керівництвом — Головнокомандувачем ЗСУ, начальником Генерального штабу та міністром оборони України. Під час обговорення йшлося про суттєві зміни, які вже відбуваються у роботі протиповітряної оборони.

Зеленський зазначив, що в окремих регіонах фактично повністю перебудовується принцип роботи підрозділів ППО, зокрема команд перехоплювачів, мобільних вогневих груп і всього компонента малої протиповітряної оборони. Водночас він наголосив, що це лише один із напрямів, які потребують оновлення.

Президент підкреслив, що зміни також стосуватимуться контролю за забезпеченням фронту дронами та озброєнням, а ключовим питанням залишається особовий склад. За його словами, пріоритетом є підготовка військових і реальне поповнення бойових бригад.

Міністр оборони разом із військовим командуванням уже готують відповідні рішення, які мають посилити обороноздатність України та допомогти вирішити наявні проблеми. Водночас Зеленський зауважив, що наразі оприлюднювати деталі зарано.

«Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України та наша армія представлять їх усьому суспільству», — наголосив Президент.

