  1. В Україні

В окремих регіонах фактично повністю змінюється організація роботи ППО, — Володимир Зеленський

20:06, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про перебудову роботи перехоплювачів, мобільних вогневих груп і компонента малої протиповітряної оборони.
В окремих регіонах фактично повністю змінюється організація роботи ППО, — Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку рішень щодо змін у системі протиповітряної оборони та посилення забезпечення фронту.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Глави держави, він провів тривалу розмову з військовим керівництвом — Головнокомандувачем ЗСУ, начальником Генерального штабу та міністром оборони України. Під час обговорення йшлося про суттєві зміни, які вже відбуваються у роботі протиповітряної оборони.

Зеленський зазначив, що в окремих регіонах фактично повністю перебудовується принцип роботи підрозділів ППО, зокрема команд перехоплювачів, мобільних вогневих груп і всього компонента малої протиповітряної оборони. Водночас він наголосив, що це лише один із напрямів, які потребують оновлення.

Президент підкреслив, що зміни також стосуватимуться контролю за забезпеченням фронту дронами та озброєнням, а ключовим питанням залишається особовий склад. За його словами, пріоритетом є підготовка військових і реальне поповнення бойових бригад.

Міністр оборони разом із військовим командуванням уже готують відповідні рішення, які мають посилити обороноздатність України та допомогти вирішити наявні проблеми. Водночас Зеленський зауважив, що наразі оприлюднювати деталі зарано.

«Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України та наша армія представлять їх усьому суспільству», — наголосив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВЛК отримає нові повноваження: як уряд планує змінити правила контрактної служби для іноземців

Кабмін пропонує врегулювати медичний відбір іноземців та осіб без громадянства для контрактної служби.

Під грифом «таємно»: у Раді хочуть розширити перелік фінансової інформації, що належить до держтаємниці

Законопроєкт має впорядкувати термінологію та забезпечити відповідність законодавства сучасним стандартам Національного банку України.

Робоча група назвала посадові оклади працівників судів та знайшла проблему із судовим збором

Судді обговорили оклади працівників судів та мільйонні повернення судового збору.

Створення спецкомісії та посилений контроль за управителями: для АРМА прописали нові правила

Кабінет Міністрів впроваджує прозоре колегіальне управління складними активами.

Громадянам та бізнесу дозволять ввозити генератори без мита та ПДВ: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає розширення переліку генераторів, які на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2029 року, будуть звільнені від ввізного мита.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]