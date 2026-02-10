В отдельных регионах фактически полностью меняется организация работы ПВО, — Владимир Зеленский

Речь идет о перестройке работы перехватчиков, мобильных огневых групп и компонента малой противовоздушной обороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке решений относительно изменений в системе противовоздушной обороны и усиления обеспечения фронта.

По словам Главы государства, он провел продолжительный разговор с военным руководством — Главнокомандующим ВСУ, начальником Генерального штаба и министром обороны Украины. Во время обсуждения речь шла о существенных изменениях, которые уже происходят в работе противовоздушной обороны.

Зеленский отметил, что в отдельных регионах фактически полностью перестраивается принцип работы подразделений ПВО, в частности команд перехватчиков, мобильных огневых групп и всего компонента малой противовоздушной обороны. В то же время он подчеркнул, что это лишь одно из направлений, которые требуют обновления.

Президент подчеркнул, что изменения также будут касаться контроля за обеспечением фронта дронами и вооружением, а ключевым вопросом остается личный состав. По его словам, приоритетом являются подготовка военнослужащих и реальное пополнение боевых бригад.

Министр обороны совместно с военным командованием уже готовят соответствующие решения, которые должны усилить обороноспособность Украины и помочь решить существующие проблемы. В то же время Зеленский отметил, что на данный момент обнародовать детали рано.

«Когда решения будут проработаны на сто процентов, Министерство обороны Украины и наша армия представят их всему обществу», — подчеркнул Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.