  1. В Украине

В отдельных регионах фактически полностью меняется организация работы ПВО, — Владимир Зеленский

20:06, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о перестройке работы перехватчиков, мобильных огневых групп и компонента малой противовоздушной обороны.
В отдельных регионах фактически полностью меняется организация работы ПВО, — Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке решений относительно изменений в системе противовоздушной обороны и усиления обеспечения фронта.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Главы государства, он провел продолжительный разговор с военным руководством — Главнокомандующим ВСУ, начальником Генерального штаба и министром обороны Украины. Во время обсуждения речь шла о существенных изменениях, которые уже происходят в работе противовоздушной обороны.

Зеленский отметил, что в отдельных регионах фактически полностью перестраивается принцип работы подразделений ПВО, в частности команд перехватчиков, мобильных огневых групп и всего компонента малой противовоздушной обороны. В то же время он подчеркнул, что это лишь одно из направлений, которые требуют обновления.

Президент подчеркнул, что изменения также будут касаться контроля за обеспечением фронта дронами и вооружением, а ключевым вопросом остается личный состав. По его словам, приоритетом являются подготовка военнослужащих и реальное пополнение боевых бригад.

Министр обороны совместно с военным командованием уже готовят соответствующие решения, которые должны усилить обороноспособность Украины и помочь решить существующие проблемы. В то же время Зеленский отметил, что на данный момент обнародовать детали рано.

«Когда решения будут проработаны на сто процентов, Министерство обороны Украины и наша армия представят их всему обществу», — подчеркнул Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский ПВО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВВК получит новые полномочия: как правительство планирует изменить правила контрактной службы для иностранцев

Кабмин предлагает урегулировать медицинский отбор иностранцев и лиц без гражданства для контрактной службы.

Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]