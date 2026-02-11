  1. В Україні

22:00, 11 лютого 2026
Перелік охоплює ключові події української історії, ювілеї провідних наукових, культурних та освітніх інституцій, а також річниці народження діячів.
У Києві затвердили перелік пам’ятних дат на 2026 рік: що будуть відзначати
Київська міська рада визначила перелік пам’ятних дат і ювілеїв, які столиця відзначатиме у 2026 році. Відповідне рішення підтримали депутати під час пленарного засідання.

Як повідомила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, перелік охоплює ключові події української історії, ювілеї провідних наукових, культурних та освітніх інституцій, а також річниці народження діячів, які відіграли визначальну роль у формуванні державності та національної ідентичності.

Серед знакових дат 2026 року — 100-ті роковини загибелі Симона Петлюри, одного з лідерів Української революції, убитого в Парижі; 50-річчя створення Українська Гельсінської групи; а також 100-річчя Національного історико-культурного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Крім того, у 2026 році в столиці планують відзначити ювілеї видатних українців, серед яких Іван Франко, Наталя Коцюбинська, Петро Могила, Богдан Гаврилишин та Михайло Терещенко.

