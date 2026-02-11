  1. В Украине

В Киеве утвердили перечень памятных дат на 2026 год: что будут отмечать

22:00, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перечень охватывает ключевые события украинской истории, юбилеи ведущих научных, культурных и образовательных учреждений, а также годовщины рождения деятелей.
В Киеве утвердили перечень памятных дат на 2026 год: что будут отмечать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский городской совет определил перечень памятных дат и юбилеев, которые столица будет отмечать в 2026 году. Соответствующее решение поддержали депутаты во время пленарного заседания.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха, перечень охватывает ключевые события украинской истории, юбилеи ведущих научных, культурных и образовательных учреждений, а также годовщины рождения деятелей, сыгравших определяющую роль в формировании государственности и национальной идентичности.

Среди знаковых дат 2026 года — 100-я годовщина гибели Симона Петлюры, одного из лидеров Украинской революции, убитого в Париже; 50-летие создания Украинской Хельсинкской группы; а также 100-летие Национального историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра».

Кроме того, в 2026 году в столице планируют отметить юбилеи выдающихся украинцев, среди которых Иван Франко, Наталья Коцюбинская, Петр Могила, Богдан Гаврилишин и Михаил Терещенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дискриминацию в выплатах военным во время лечения устранят — что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает отмену привязки выплат к степени тяжести травмы и установление единых финансовых гарантий для всех защитников, проходящих реабилитацию после ранения.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]