В Киеве утвердили перечень памятных дат на 2026 год: что будут отмечать

Киевский городской совет определил перечень памятных дат и юбилеев, которые столица будет отмечать в 2026 году. Соответствующее решение поддержали депутаты во время пленарного заседания.

Как сообщила депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха, перечень охватывает ключевые события украинской истории, юбилеи ведущих научных, культурных и образовательных учреждений, а также годовщины рождения деятелей, сыгравших определяющую роль в формировании государственности и национальной идентичности.

Среди знаковых дат 2026 года — 100-я годовщина гибели Симона Петлюры, одного из лидеров Украинской революции, убитого в Париже; 50-летие создания Украинской Хельсинкской группы; а также 100-летие Национального историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра».

Кроме того, в 2026 году в столице планируют отметить юбилеи выдающихся украинцев, среди которых Иван Франко, Наталья Коцюбинская, Петр Могила, Богдан Гаврилишин и Михаил Терещенко.

