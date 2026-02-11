У Києві водій вантажівки пошкодив припаркований автомобіль і який утік з місця ДТП

За словами очевидців, водій вантажівки Mercedes в’їхав у припаркований автомобіль BMW, після чого поїхав з місця ДТП.

У Святошинському районі столиці патрульні розшукали водія вантажівки, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду та залишив місце події.

За словами очевидців, як повідомили в Патрульній поліції, водій вантажівки Mercedes в’їхав у припаркований автомобіль BMW, після чого поїхав з місця ДТП.

Правоохоронці встановили ймовірного винуватця автопригоди та запросили його до управління патрульної поліції.

На керманича склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП.

У поліції нагадали, що в разі потрапляння в ДТП водій зобов’язаний зупинити транспортний засіб і залишатися на місці події. Учасники аварії можуть скористатися європротоколом або повідомити про подію за номером 112.

За залишення місця ДТП передбачено штраф у розмірі 3400 гривень, позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

