В Киеве водитель грузовика повредил припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП

В Святошинском районе столицы патрульные разыскали водителя грузовика, который совершил дорожно-транспортное происшествие и покинул место события.

По словам очевидцев, как сообщили в Патрульной полиции, водитель грузовика Mercedes врезался в припаркованный автомобиль BMW, после чего уехал с места ДТП.

Правоохранители установили вероятного виновника автопроисшествия и пригласили его в управление патрульной полиции.

На водителя составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КУоАП.

В полиции напомнили, что в случае попадания в ДТП водитель обязан остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия. Участники аварии могут воспользоваться европротоколом или сообщить о событии по номеру 112.

За оставление места ДТП предусмотрен штраф в размере 3400 гривен, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

