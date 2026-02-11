  1. В Україні

У Києві чоловік підпалив два авто у Дарницькому районі – поліції заявив, що «заради розваги»

22:54, 11 лютого 2026
Чоловік пояснив свої дії тим, що вчиняв підпали задля розваги після вживання алкогольних напоїв.
Фото: Getty Images
Столичні правоохоронці затримали 41-річного киянина, підозрюваного у підпалі двох транспортних засобів у Дарницькому районі. За даними слідства, чоловік вчиняв підпали «заради розваги» після вживання алкоголю. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Так, до поліції протягом кількох днів надійшло два повідомлення про займання автомобілів. У ході розшукових заходів правоохоронці встановили особу ймовірного зловмисника.

Як з’ясувалося, однієї ночі чоловік за допомогою запальнички підпалив легковик Renault Megane, припаркований на території станції технічного обслуговування. За кілька днів аналогічним способом він підпалив вантажівку MAN, яка стояла на узбіччі дороги.

Як кажуть у поліції, чоловік пояснив свої дії тим, що вчиняв підпали задля розваги після вживання алкогольних напоїв.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.

