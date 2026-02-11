В Киеве мужчина поджег два авто в Дарницком районе – полиции заявил, что «ради развлечения»
Столичные правоохранители задержали 41-летнего киевлянина, подозреваемого в поджоге двух транспортных средств в Дарницком районе. По данным следствия, мужчина совершал поджоги «ради развлечения» после употребления алкоголя. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Так, в полицию в течение нескольких дней поступило два сообщения о возгорании автомобилей. В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили личность вероятного злоумышленника.
Как выяснилось, одной ночью мужчина с помощью зажигалки поджег легковой автомобиль Renault Megane, припаркованный на территории станции технического обслуживания. Через несколько дней аналогичным способом он поджег грузовик MAN, стоявший на обочине дороги.
Как отмечают в полиции, мужчина объяснил свои действия тем, что совершал поджоги ради развлечения после употребления алкогольных напитков.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.
