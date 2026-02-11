У бюджеті Пенсійного фонду передбачили кошти для виплати призупинених пенсій – Денис Улютін

За даними Мінсоцполітики, станом на 1 січня виплати відновлено 68 тисячам громадян після проходження необхідних процедур.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У затвердженому бюджеті Пенсійного фонду передбачені кошти для повного відновлення пенсійних виплат громадянам, яким їх було тимчасово призупинено. Про це під час брифінгу повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

За його словами, уряд забезпечив повне фінансове покриття для поновлення таких виплат.

Пенсії частині громадян призупинили через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації про неотримання виплат від держави-агресора. Станом на 1 січня виплати відновлено 68 тисячам осіб, які виконали ці вимоги.

«Пенсійні виплати не скасовані — їх призупинено лише до моменту підтвердження особи отримувача та подання декларації. Наша мета — переконатися, що кошти надходять саме громадянину, якому вони призначені. Держава не має на меті припиняти виплати, навпаки — у бюджеті передбачено необхідний ресурс для їх повного відновлення», — зазначив Улютін.

Міністр пояснив, що фізична ідентифікація проводиться з 2016 року і була тимчасово призупинена під час пандемії COVID-19. У 2024 році законодавство оновили.

Упродовж 2025 року пенсіонери, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або ті, хто виїхав за кордон, мали пройти ідентифікацію та подати декларацію про неотримання виплат від РФ. Загалом це стосувалося приблизно одного мільйона осіб.

Через перебої з електропостачанням та інтернетом на початку року уряд продовжив термін подання декларації до 1 квітня. Тим, хто з об’єктивних причин не подав документ, виплати поновили автоматично, однак до 1 квітня процедуру потрібно завершити.

Як зазначили в Мінсоцполітики, голова правління Пенсійного фонду Євгеній Капінус повідомив, що пройти ідентифікацію та подати декларацію можна через портал Пенсійного фонду, застосунок «Дія», під час онлайн-співбесіди, у банку або посольстві за кордоном, у сервісному центрі чи вдома для маломобільних громадян.

Після проходження процедур виплати поновлюються автоматично без додаткових звернень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.