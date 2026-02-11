  1. В Україні

У бюджеті Пенсійного фонду передбачили кошти для виплати призупинених пенсій – Денис Улютін

17:48, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними Мінсоцполітики, станом на 1 січня виплати відновлено 68 тисячам громадян після проходження необхідних процедур.
У бюджеті Пенсійного фонду передбачили кошти для виплати призупинених пенсій – Денис Улютін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У затвердженому бюджеті Пенсійного фонду передбачені кошти для повного відновлення пенсійних виплат громадянам, яким їх було тимчасово призупинено. Про це під час брифінгу повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, уряд забезпечив повне фінансове покриття для поновлення таких виплат.

Пенсії частині громадян призупинили через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації про неотримання виплат від держави-агресора. Станом на 1 січня виплати відновлено 68 тисячам осіб, які виконали ці вимоги.

«Пенсійні виплати не скасовані — їх призупинено лише до моменту підтвердження особи отримувача та подання декларації. Наша мета — переконатися, що кошти надходять саме громадянину, якому вони призначені. Держава не має на меті припиняти виплати, навпаки — у бюджеті передбачено необхідний ресурс для їх повного відновлення», — зазначив Улютін.

Міністр пояснив, що фізична ідентифікація проводиться з 2016 року і була тимчасово призупинена під час пандемії COVID-19. У 2024 році законодавство оновили.

Упродовж 2025 року пенсіонери, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або ті, хто виїхав за кордон, мали пройти ідентифікацію та подати декларацію про неотримання виплат від РФ. Загалом це стосувалося приблизно одного мільйона осіб.

Через перебої з електропостачанням та інтернетом на початку року уряд продовжив термін подання декларації до 1 квітня. Тим, хто з об’єктивних причин не подав документ, виплати поновили автоматично, однак до 1 квітня процедуру потрібно завершити.

Як зазначили в Мінсоцполітики, голова правління Пенсійного фонду Євгеній Капінус повідомив, що пройти ідентифікацію та подати декларацію можна через портал Пенсійного фонду, застосунок «Дія», під час онлайн-співбесіди, у банку або посольстві за кордоном, у сервісному центрі чи вдома для маломобільних громадян.

Після проходження процедур виплати поновлюються автоматично без додаткових звернень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]