В бюджете Пенсионного фонда предусмотрены средства для выплаты приостановленных пенсий – Денис Улютин

По данным Минсоцполитики, по состоянию на 1 января выплаты возобновлены 68 тысячам граждан после прохождения необходимых процедур.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В утвержденном бюджете Пенсионного фонда предусмотрены средства для полного возобновления пенсионных выплат гражданам, которым они были временно приостановлены. Об этом во время брифинга сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

По его словам, правительство обеспечило полное финансовое покрытие для возобновления таких выплат.

Пенсии части граждан приостановили из-за необходимости прохождения физической идентификации и подачи декларации о неполучении выплат от государства-агрессора. По состоянию на 1 января выплаты возобновлены 68 тысячам человек, которые выполнили эти требования.

«Пенсионные выплаты не отменены — они приостановлены только до момента подтверждения личности получателя и подачи декларации. Наша цель — убедиться, что средства поступают именно гражданину, которому они предназначены. Государство не ставит целью прекратить выплаты, наоборот — в бюджете предусмотрен необходимый ресурс для их полного возобновления», — отметил Улютин.

Министр пояснил, что физическая идентификация проводится с 2016 года и была временно приостановлена во время пандемии COVID-19. В 2024 году законодательство обновили.

В течение 2025 года пенсионеры, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или выехавшие за границу, должны были пройти идентификацию и подать декларацию о неполучении выплат от РФ. В целом это касалось примерно одного миллиона человек.

Из-за перебоев с электроснабжением и интернетом в начале года правительство продлило срок подачи декларации до 1 апреля. Тем, кто по объективным причинам не подал документ, выплаты возобновили автоматически, однако до 1 апреля процедуру нужно завершить.

Как отметили в Минсоцполитики, председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус сообщил, что пройти идентификацию и подать декларацию можно через портал Пенсионного фонда, приложение «Дія», во время онлайн-собеседования, в банке или посольстве за рубежом, в сервисном центре или дома для маломобильных граждан.

После прохождения процедур выплаты возобновляются автоматически без дополнительных обращений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.