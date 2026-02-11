  1. В Україні

Київ оновив бюджет – 2 млрд грн спрямують на підтримку ЗСУ

18:24, 11 лютого 2026
Кошти також виділили на відбудову пошкодженого житла, ремонт енергомереж і допомогу постраждалим.
Київська міська рада внесла зміни до бюджету столиці та Програми соціально-економічного розвитку. Частину коштів спрямують на підтримку ЗСУ, відновлення зруйнованого житла та допомогу постраждалим від російських атак. Про це повідомили у «Слузі Народу».

Фінансування для військових

Зокрема, 2 млрд грн передбачено на підтримку ЗСУ.

«Ми нарешті наповнили цю статтю «живими» грошима. Це реальний ресурс, який піде на забезпечення наших військових вже зараз», — заявив голова фракції «Слуга Народу» у Київраді та очільник бюджетної комісії Андрій Вітренко.

Відбудова та енергомережі

Ще 300 млн грн спрямують на відновлення приміщень, пошкоджених унаслідок російських обстрілів.

Окремо 200 млн грн передбачено для керуючих компаній. Ці кошти використають на ремонт електрощитових та забезпечення підприємств необхідними матеріалами.

За словами Вітренка, рішення мають дозволити швидше відновлювати житлові будинки після ракетних ударів і оперативніше ремонтувати критичні комунальні вузли, зокрема електрощитові та інші інженерні елементи.

Депутат зазначив, що ситуація з теплопостачанням у столиці залишається складною. За його словами, комунальні служби працюють цілодобово, а координаційні штаби контролюють перебіг робіт.

Допомога постраждалим

Бюджетна комісія також підтримала рішення про додаткові виплати в межах міської програми «Турбота» для жителів, які постраждали від російських обстрілів, а також матеріальну допомогу родинам загиблих унаслідок атак РФ.

«КМДА має працювати за чітким планом із переліком об’єктів, відповідальними та строками. Кияни мають бачити, куди йде кожна гривня і коли буде відновлено їхній будинок чи інфраструктуру», — наголосив Вітренко.

гроші бюджет Київ ЗСУ енергетика війна

