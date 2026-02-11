  1. В Украине

Киев обновил бюджет – 2 млрд грн направят на поддержку ВСУ

18:24, 11 февраля 2026
Средства также выделили на восстановление поврежденного жилья, ремонт энергосетей и помощь пострадавшим.
Киевский городской совет внес изменения в бюджет столицы и Программу социально-экономического развития. Часть средств направят на поддержку ВСУ, восстановление разрушенного жилья и помощь пострадавшим от российских атак. Об этом сообщили в «Слуге Народа».

Финансирование для военных

В частности, 2 млрд грн предусмотрено на поддержку ВСУ.

«Мы наконец-то наполнили эту статью «живыми» деньгами. Это реальный ресурс, который пойдет на обеспечение наших военных уже сейчас», — заявил председатель фракции «Слуга Народа» в Киевсовете и глава бюджетной комиссии Андрей Витренко.

Восстановление и энергосети

Еще 300 млн грн направят на восстановление помещений, поврежденных в результате российских обстрелов.

Отдельно 200 млн грн предусмотрено для управляющих компаний. Эти средства будут использованы на ремонт электрощитовых и обеспечение предприятий необходимыми материалами.

По словам Витренко, решения должны позволить быстрее восстанавливать жилые дома после ракетных ударов и оперативнее ремонтировать критические коммунальные узлы, в частности электрощитовые и другие инженерные элементы.

Депутат отметил, что ситуация с теплоснабжением в столице остается сложной. По его словам, коммунальные службы работают круглосуточно, а координационные штабы контролируют ход работ.

Помощь пострадавшим

Бюджетная комиссия также поддержала решение о дополнительных выплатах в рамках городской программы «Забота» для жителей, пострадавших от российских обстрелов, а также материальную помощь семьям погибших в результате атак РФ.

«КГГА должна работать по четкому плану с перечнем объектов, ответственными лицами и сроками. Киевляне должны видеть, куда идет каждая гривна и когда будет восстановлен их дом или инфраструктура», — подчеркнул Витренко.

деньги бюджет Киев ВСУ энергетика война

