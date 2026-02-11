  1. В Україні

У Києві два дні обмежуватимуть рух Набережним шосе

23:12, 11 лютого 2026
Роботи з ремонту проїжджої частини обмежуватимуть рух почергово однією смугою.
У КМДА повідомили про часткове обмеження руху Набережним шосе в Печерському районі столиці 12 та 13 лютого з 8:00 до 20:00.

Дорожники ремонтуватимуть ділянку від транспортної розв’язки біля мосту імені Є. О. Патона до Поштової площі. На час робіт рух транспортних засобів буде організований почергово однією смугою.

