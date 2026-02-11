В Киеве два дня будут ограничивать движение по Набережному шоссе

Работы по ремонту проезжей части будут ограничивать движение поочередно по одной полосе.

В КГГА сообщили о частичном ограничении движения по Набережному шоссе в Печерском районе столицы 12 и 13 февраля с 8:00 до 20:00.

Дорожники будут ремонтировать участок от транспортной развязки у моста имени Е. О. Патона до Почтовой площади. На время работ движение транспортных средств будет организовано поочередно по одной полосе.

