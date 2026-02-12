  1. В Україні

В Одесі жінка прив’язала двох котів до автомобіля – поліція відкрила кримінальне провадження

00:06, 12 лютого 2026
В Одесі відкрили справу за статтею 299 КК України через жорстоке поводження з тваринами.
В Одесі жінка прив'язала двох котів до автомобіля – поліція відкрила кримінальне провадження
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесі поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з котами. Про це повідомили в Нацполіції.

За інформацією від місцевої жительки, у дворі приватного будинку в Пересипському районі двоє котів були прив’язані повідками до автомобілів.

На місце виїхали співробітники територіального підрозділу поліції, які встановили власницю тварин. Нею виявилася 27-річна жінка, родом з іншої області, яка орендує будинок в Одесі. Вона відв’язала котів і пояснила, що має кішку, яка живе в будинку, та двох котів, яким облаштувала місця на вулиці в коробках із соломою. Повідки, за її словами, були тимчасовим заходом, щоб тварини не підходили до кішки та сусідських собак.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Згідно з законодавством, за жорстоке поводження з тваринами передбачене покарання у вигляді позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

поліція Одеса тварини

Стрічка новин

Блоги
Публікації
