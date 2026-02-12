  1. В Украине

В Одессе женщина привязала двух кошек к автомобилю – полиция открыла уголовное производство

00:06, 12 февраля 2026
В Одессе открыли дело по статье 299 УК Украины за жестокое обращение с животными.
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с кошками. Об этом сообщили в Нацполиции.

По информации местной жительницы, во дворе частного дома в Пересыпском районе две кошки были привязаны поводками к автомобилям.

На место выехали сотрудники территориального подразделения полиции, которые установили владелицу животных. Ею оказалась 27-летняя женщина, родом из другой области, которая арендует дом в Одессе. Она отвязала кошек и объяснила, что у нее есть кошка, которая живет в доме, и две кошки, которым она обустроила места на улице в коробках с соломой. Поводки, по ее словам, были временной мерой, чтобы животные не подходили к кошке и соседским собакам.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Согласно законодательству, за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

