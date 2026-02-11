Східний апеляційний господарський суд оголосив про вакансію в апараті суду: кого шукають

В апараті суду наявна вакансія провідного спеціаліста відділу узагальнення судової практики та систематизації законодавства.

Східний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакансії провідного спеціаліста відділу узагальнення судової практики та систематизації законодавства.

У суді запрошують до команди фахівця, зацікавленого в аналітичній роботі у сфері господарського судочинства. До посадових обов’язків входитимуть підбір і аналіз судової практики, а також опрацювання законопроєктів і нормативно-правових актів.

Вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта;

вільне володіння державною мовою;

наявність досвіду роботи вітається.

Резюме необхідно надсилати на електронну адресу: [email protected]. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 050-805-18-82.

У суді звертають увагу, що в період дії воєнного стану призначення на посаду здійснюється без конкурсного відбору.

