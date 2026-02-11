  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Східний апеляційний господарський суд оголосив про вакансію в апараті суду: кого шукають

17:03, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В апараті суду наявна вакансія провідного спеціаліста відділу узагальнення судової практики та систематизації законодавства.
Східний апеляційний господарський суд оголосив про вакансію в апараті суду: кого шукають
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакансії провідного спеціаліста відділу узагальнення судової практики та систематизації законодавства.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У суді запрошують до команди фахівця, зацікавленого в аналітичній роботі у сфері господарського судочинства. До посадових обов’язків входитимуть підбір і аналіз судової практики, а також опрацювання законопроєктів і нормативно-правових актів.

Вимоги до кандидатів:

  • вища юридична освіта;
  • вільне володіння державною мовою;
  • наявність досвіду роботи вітається.

Резюме необхідно надсилати на електронну адресу: [email protected]. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 050-805-18-82.

У суді звертають увагу, що в період дії воєнного стану призначення на посаду здійснюється без конкурсного відбору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]