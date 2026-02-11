Восточный апелляционный хозяйственный суд объявил о вакансии в аппарате суда: кого ищут

В аппарате суда есть вакансия ведущего специалиста отдела обобщения судебной практики и систематизации законодательства.

Восточный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакансии ведущего специалиста отдела обобщения судебной практики и систематизации законодательства.

В суде приглашают в команду специалиста, заинтересованного в аналитической работе в сфере хозяйственного судопроизводства. В должностные обязанности будет входить подбор и анализ судебной практики, а также обработка законопроектов и нормативно-правовых актов.

Требования к кандидатам:

высшее юридическое образование;

свободное владение государственным языком;

наличие опыта работы приветствуется.

Резюме необходимо направлять на электронный адрес: [email protected]. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 050-805-18-82.

В суде обращают внимание, что в период действия военного положения назначение на должность осуществляется без конкурсного отбора.

