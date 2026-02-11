КМДА закликала киян зробити запаси води через ризик атак під час морозів

Киян закликають перевірити наявність запасів води та за потреби їх оновити — як питної, так і технічної.

Столиця проходить один із найскладніших опалювальних періодів в умовах повномасштабної війни, а комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі. Однак, у Київській міській державній адміністрації наголошують, що через збереження низьких температур повітря існує ризик нових ворожих атак.

У зв’язку з цим киян закликають перевірити наявність запасів води та за потреби їх оновити — як питної, так і технічної.

Рекомендована добова норма на одну людину становить:

близько 3 літрів питної води;

10–12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

