КМДА закликала киян зробити запаси води через ризик атак під час морозів
19:54, 11 лютого 2026
Киян закликають перевірити наявність запасів води та за потреби їх оновити — як питної, так і технічної.
Столиця проходить один із найскладніших опалювальних періодів в умовах повномасштабної війни, а комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі. Однак, у Київській міській державній адміністрації наголошують, що через збереження низьких температур повітря існує ризик нових ворожих атак.
У зв’язку з цим киян закликають перевірити наявність запасів води та за потреби їх оновити — як питної, так і технічної.
Рекомендована добова норма на одну людину становить:
- близько 3 літрів питної води;
- 10–12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.