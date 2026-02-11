КГГА призвала киевлян сделать запасы воды из-за риска атак во время морозов

Киевлян призывают проверить наличие запасов воды и при необходимости обновить их — как питьевой, так и технической.

Столица проходит один из самых сложных отопительных периодов в условиях полномасштабной войны, а коммунальные службы и энергетики работают в круглосуточном режиме. Однако в Киевской городской государственной администрации отмечают, что из-за сохранения низких температур воздуха существует риск новых вражеских атак.

Рекомендуемая суточная норма на одного человека составляет:

около 3 литров питьевой воды;

10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

