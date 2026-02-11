Допомагав ухилянтам і «лікувався» на Мальдівах: у справі заступника РДА Києва викрили офіцера НГУ, — Руслан Кравченко

Прокурори затримали співорганізатора схеми — лейтенанта Національної гвардії.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив деталі справи щодо заступника голови однієї зі столичних райдержадміністрацій, який організував та координував схему ухилення від військової служби.

Він підкреслив, що у межах досудового розслідування встановлюються інші причетні особи.

За його словами, прокурори Офісу Генпрокурора спільно з СБУ затримали співорганізатора схеми, лейтенанта Національної гвардії України.

«З вересня 2024 по липень 2025 року учасники групи виготовляли повний пакет підробок: фальшиві печатки військових частин, фіктивні висновки ВЛК та свідоцтва про хвороби. Військовозобов’язаних зараховували до списків особового складу лише “на папері”, а потім незаконно списували за станом здоров’я. Загалом послугами ділків скористалися щонайменше 190 осіб.

10 січня 2026 року, перед викриттям схеми, офіцер НГУ разом із дружиною виїхав з України. 6 лютого, вже після розголосу, він вирішив повернутися. Переходив пішки через пункт пропуску «Шегині». При собі мав лише мобільний телефон, який був завчасно і ретельно «вичищений».

Як з’ясувалося, причина виїзду — «лікування у зв’язку із хворобою» на 47 днів. Але географія вражає. У відпускному квитку офіційно зазначено локації лікування: місто Трускавець та Мальдівська Республіка. Перевірка закордонного паспорта показала, що за цей період офіцер встиг “полікуватися” ще й у Катарі. Жодних документів про реальне проходження лікування під час затримання не виявлено», - заявив Кравченко.

Нацгвардійцю повідомлено про підозру в організації та пособництві в ухиленні від несення обов’язків військової служби.

Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою із заставою 4 326 400 гривень.

