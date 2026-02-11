Помогал уклонистам и «лечился» на Мальдивах: в деле заместителя РГА Киева разоблачили офицера НГУ, — Руслан Кравченко

Прокуроры задержали соорганизатора схемы — лейтенанта Национальной гвардии.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил детали дела в отношении заместителя главы одной из столичных райгосадминистраций, который организовал и координировал схему уклонения от военной службы.

Он подчеркнул, что в рамках досудебного расследования устанавливаются другие причастные лица.

По его словам, прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с СБУ задержали соорганизатора схемы — лейтенанта Национальной гвардии Украины.

«С сентября 2024 по июль 2025 года участники группы изготавливали полный пакет подделок: фальшивые печати воинских частей, фиктивные заключения ВЛК и свидетельства о болезнях. Военнообязанных зачисляли в списки личного состава только “на бумаге”, а затем незаконно списывали по состоянию здоровья. В целом услугами дельцов воспользовались как минимум 190 человек.

10 января 2026 года, перед разоблачением схемы, офицер НГУ вместе с женой выехал из Украины. 6 февраля, уже после огласки, он решил вернуться. Переходил пешком через пункт пропуска «Шегини». При себе имел только мобильный телефон, который был заранее и тщательно “очищен”.

Как выяснилось, причина выезда — «лечение в связи с болезнью» на 47 дней. Но география впечатляет. В отпускном билете официально указаны локации лечения: город Трускавец и Мальдивская Республика. Проверка заграничного паспорта показала, что за этот период офицер успел “полечиться” еще и в Катаре. Никаких документов о реальном прохождении лечения при задержании не обнаружено», — заявил Кравченко.

Нацгвардейцу сообщено о подозрении в организации и пособничестве в уклонении от несения обязанностей военной службы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом 4 326 400 гривен.

