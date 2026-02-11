Зеленський оновив Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України

До Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України внесли зміни.

У середу, 11 лютого, Президент України Володимир Зеленський виклав у новій редакції Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень. Відповідний указ №110/2026 оприлюднено на сайті Глави держави.

Зміни внесено до указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215/2001 «Питання організації виконання закону України «Про громадянство України», який викладає у новій редакції Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень.

Указ набирає чинності з 11 лютого.

