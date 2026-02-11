Зеленский обновил Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины

В Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины внесены изменения.

Фото: president.gov.ua

В среду, 11 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский изложил в новой редакции Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и исполнения принятых решений. Соответствующий указ № 110/2026 опубликован на сайте Главы государства.

Изменения внесены в указ Президента Украины от 27 марта 2001 года № 215/2001 «Вопросы организации исполнения Закона Украины «О гражданстве Украины», которым излагается в новой редакции Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и исполнения принятых решений.

Указ вступает в силу с 11 февраля.

