  1. В Україні

У січні інфляція надалі сповільнювалася – до 7,4% у річному вимірі: у НБУ пояснили, чого очікувати далі

19:36, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У НБУ зазначили, що найближчі місяці очікується подальше сповільнення інфляції, проте нижчими темпами.
У січні інфляція надалі сповільнювалася – до 7,4% у річному вимірі: у НБУ пояснили, чого очікувати далі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У січні 2026 року інфляція надалі сповільнювалася – до 7,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У НБУ повідомили, що фактичні показники загальної та базової інфляції були близькими до траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2026 року.

«Дезінфляційна динаміка зумовлювалася зменшенням дисбалансів на ринку праці, збереженням вторинних ефектів від високих минулорічних урожаїв та посиленням конкуренції з боку окремої імпортної продукції (зокрема м’ясо-молочної). У результаті дії цих чинників темпи зростання цін на оброблені продукти та послуги знижувалися дещо швидше, ніж очікувалося. Водночас сповільнення зростання адміністративно регульованих цін було не таким стрімким, як передбачав прогноз НБУ. Крім того, спостерігалися ознаки посилення цінового тиску з боку сирих продуктів харчування», - заявили у НБУ.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилися до 8,2% р/р

У січні зростання цін на сирі продукти пришвидшилося в річному вимірі вперше з червня 2025 року. Така динаміка зумовлювалася насамперед здорожчанням яєць через ефект бази порівняння минулого року (тепла погода в січні 2025 року позначилася на збільшенні пропозиції), огірків на тлі обмеженої пропозиції, помідорів через зростання вартості імпортної продукції, а також пришвидшенням темпів подорожчання риби та цитрусових. Водночас сповільнення зростання цін на свинину, яловичину, курятину та борошно сприяло зменшенню цінового тиску.

Базова інфляція надалі знижувалася – до 7,0% р/р

Зростання цін на оброблені продукти харчування надалі сповільнювалося – до 10,8% р/р, зокрема внаслідок гальмування зростання цін на хліб, соняшникову олію, безалкогольні напої, вершкове масло, сири.

Інфляція послуг уповільнилася до 11,2% р/р зокрема на тлі поступового зниження тиску з боку ринку праці. У результаті зменшилися темпи зростання цін на страхові й фінансові послуги, послуги зв’язку, лікарень, транспортні послуги та експлуатації власних транспортних засобів, послуги з особистого догляду, закладів з харчування поза домом і тимчасового проживання.

Вперше з травня 2024 року відновилося зниження цін на непродовольчі товари (-0,4% р/р).

Темпи зростання адміністративно регульованих цін сповільнилися – до 9,1% р/р

Уповільнення адміністративної інфляції в січні було зумовлено насамперед зниженням темпів подорожчання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Інфляція палива сповільнилася – до 5,7% р/р

Така динаміка відображала передусім ефект бази порівняння минулого року для бензинів та дизельного палива. Водночас темпи подорожчання автомобільного газу пришвидшилися як у міру вичерпання запасів, так і через зростання собівартості внаслідок похолодання.

«У найближчі місяці очікується подальше сповільнення інфляції, проте нижчими темпами, у тому числі через наслідки масштабних руйнувань в енергетиці. Монетарна політика НБУ сприятиме обмеженню фундаментального цінового тиску для повернення інфляції до цілі на горизонті політики», - додали у НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ інфляція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]