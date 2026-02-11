  1. В Украине

В январе инфляция продолжила замедляться — до 7,4% в годовом измерении: в НБУ объяснили, чего ждать дальше

19:36, 11 февраля 2026
В НБУ отметили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее замедление инфляции, однако более низкими темпами.
В январе 2026 года инфляция продолжила замедляться — до 7,4% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

В НБУ сообщили, что фактические показатели общей и базовой инфляции были близкими к траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2026 года.

«Дезинфляционная динамика обусловливалась уменьшением дисбалансов на рынке труда, сохранением вторичных эффектов от высоких прошлогодних урожаев и усилением конкуренции со стороны отдельной импортной продукции (в частности мясо-молочной). В результате действия этих факторов темпы роста цен на обработанные продукты и услуги снижались несколько быстрее, чем ожидалось. В то же время замедление роста административно регулируемых цен было не таким стремительным, как предусматривал прогноз НБУ. Кроме того, наблюдались признаки усиления ценового давления со стороны сырых продуктов питания», — заявили в НБУ.

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 8,2% г/г

В январе рост цен на сырые продукты ускорился в годовом измерении впервые с июня 2025 года. Такая динамика обусловливалась прежде всего удорожанием яиц из-за эффекта базы сравнения прошлого года (теплая погода в январе 2025 года отразилась на увеличении предложения), огурцов на фоне ограниченного предложения, помидоров из-за роста стоимости импортной продукции, а также ускорением темпов подорожания рыбы и цитрусовых. В то же время замедление роста цен на свинину, говядину, курятину и муку способствовало уменьшению ценового давления.

Базовая инфляция продолжила снижаться — до 7,0% г/г

Рост цен на обработанные продукты питания продолжил замедляться — до 10,8% г/г, в частности вследствие торможения роста цен на хлеб, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сливочное масло, сыры.

Инфляция услуг замедлилась до 11,2% г/г, в частности на фоне постепенного снижения давления со стороны рынка труда. В результате уменьшились темпы роста цен на страховые и финансовые услуги, услуги связи, больниц, транспортные услуги и эксплуатацию собственных транспортных средств, услуги по личному уходу, заведений питания вне дома и временного проживания.

Впервые с мая 2024 года возобновилось снижение цен на непродовольственные товары (-0,4% г/г).

Темпы роста административно регулируемых цен замедлились — до 9,1% г/г

Замедление административной инфляции в январе было обусловлено прежде всего снижением темпов подорожания алкогольных напитков и табачных изделий.

Инфляция топлива замедлилась — до 5,7% г/г

Такая динамика отражала прежде всего эффект базы сравнения прошлого года для бензинов и дизельного топлива. В то же время темпы подорожания автомобильного газа ускорились как по мере исчерпания запасов, так и из-за роста себестоимости вследствие похолодания.

«В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее замедление инфляции, однако более низкими темпами, в том числе из-за последствий масштабных разрушений в энергетике. Монетарная политика НБУ будет способствовать ограничению фундаментального ценового давления для возвращения инфляции к цели на горизонте политики», — добавили в НБУ.

НБУ инфляция

