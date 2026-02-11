Побиття, травмування, нацькування: як карають за жорстоке поводження з тваринами

В залежності від характеру та наслідків порушення передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Міністерство юстиції України пояснило, які дії вважаються жорстоким поводженням з тваринами і якими санкціями та покаранням це може обернутися.

Відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», жорстоким поводженням вважаються умисні дії або бездіяльність щодо тварин (у тому числі безпритульних), які спричиняють фізичний біль, страждання, ушкодження, каліцтво або загибель. Також жорстоким поводженням вважається порушення правил утримання, поводження чи транспортування тварин.

Зокрема, до жорстокого поводження відноситься:

- побиття, травмування, отруєння, каліцтво та вбивство тварин;

- залишення тварин без нагляду в автомобілі за температури повітря понад +20 °C або нижче +5 °C;

- залишення тварини прив’язаною, коли вона позбавлена можливості сховатися, за температури повітря понад +20 °C або нижче 0 °C;

- дресирування тварин у спосіб, що завдає шкоди їхньому здоров’ю чи загальному стану;

- прив’язування тварин до транспортних засобів із примушенням до бігу;

- нацьковування тварин одна на одну з хуліганських чи корисливих мотивів тощо.

Повний перелік заборонених дій визначено Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження». В залежності від характеру та наслідків порушення передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність настає за знущання з тварин, яке спричинило фізичний біль або страждання, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, а також за залишення тварин напризволяще або порушення правил їх утримання і транспортування.

Передбачені такі санкції:

- за перше порушення щодо однієї тварини — штраф від 3 400 до 5 100 грн;

- за повторне порушення, дії щодо кількох тварин або вчинені групою осіб — штраф від 5 100 до 8 500 грн або адміністративний арешт до 15 діб.

Якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я, суд може ухвалити рішення про конфіскацію тварини.

Кримінальна відповідальність настає у разі жорстокого поводження з хребетними тваринами (зокрема котами, собаками, сільськогосподарськими тваринами, птахами тощо), якщо такі дії:

- призвели до каліцтва або загибелі тварини;

- полягали в нацьковуванні тварин одна на одну;

- були вчинені з хуліганських чи корисливих мотивів;

- містили заклики або пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

Покарання передбачає:

- обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини;

- найсуворіше покарання — за створення, збут або поширення продукції, що пропагує жорстокість до тварин (зокрема відео зі знущанням), — від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

У разі, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною, рекомендується:

- негайно викликати поліцію;

- за можливості зупинити порушника без ризику для власної безпеки та надати допомогу тварині;

- зафіксувати подію (фото, відео), зібрати контакти свідків і зазначити точну адресу;

- звернутися до зоозахисних організацій або волонтерів для порятунку тварини та подальших дій.

