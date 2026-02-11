  1. В Украине

Избиение, травмирование, натравливание: как наказывают за жестокое обращение с животными

19:59, 11 февраля 2026
В зависимости от характера и последствий нарушения предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Министерство юстиции Украины объяснило, какие действия считаются жестоким обращением с животными и какими санкциями и наказанием это может обернуться.

В соответствии с Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения», жестоким обращением считаются умышленные действия или бездействие в отношении животных (в том числе бездомных), которые причиняют физическую боль, страдания, повреждения, увечье или гибель. Также жестоким обращением считается нарушение правил содержания, обращения или транспортировки животных.

В частности, к жестокому обращению относится:

  • побои, травмирование, отравление, увечье и убийство животных;
  • оставление животных без присмотра в автомобиле при температуре воздуха выше +20 °C или ниже +5 °C;
  • оставление животного привязанным, когда оно лишено возможности укрыться, при температуре воздуха выше +20 °C или ниже 0 °C;
  • дрессировка животных способом, причиняющим вред их здоровью или общему состоянию;
  • привязывание животных к транспортным средствам с принуждением к бегу;
  • натравливание животных друг на друга из хулиганских или корыстных мотивов и т. п.

Полный перечень запрещенных действий определен Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения». В зависимости от характера и последствий нарушения предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Административная ответственность наступает за издевательство над животными, которое причинило физическую боль или страдания, но не привело к телесным повреждениям, увечью или гибели, а также за оставление животных на произвол судьбы или нарушение правил их содержания и транспортировки.

Предусмотрены такие санкции:

  • за первое нарушение в отношении одного животного — штраф от 3 400 до 5 100 грн;
  • за повторное нарушение, действия в отношении нескольких животных или совершенные группой лиц — штраф от 5 100 до 8 500 грн или административный арест до 15 суток.

Если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья, суд может принять решение о конфискации животного.

Уголовная ответственность наступает в случае жестокого обращения с позвоночными животными (в частности кошками, собаками, сельскохозяйственными животными, птицами и т. п.), если такие действия:

  • привели к увечью или гибели животного;
  • заключались в натравливании животных друг на друга;
  • были совершены из хулиганских или корыстных мотивов;
  • содержали призывы или пропаганду жестокого обращения с животными.

Наказание предусматривает:

  • ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного;
  • наиболее строгое наказание — за создание, сбыт или распространение продукции, пропагандирующей жестокость к животным (в частности видео с издевательствами), — от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией животного.

В случае если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным, рекомендуется:

  • немедленно вызвать полицию;
  • по возможности остановить нарушителя без риска для собственной безопасности и оказать помощь животному;
  • зафиксировать событие (фото, видео), собрать контакты свидетелей и указать точный адрес;
  • обратиться в зоозащитные организации или к волонтерам для спасения животного и дальнейших действий.

животные

