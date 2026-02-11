  1. В Україні

На Київщині судитимуть підприємця за використання російської платіжної системи «WebMoney»

20:21, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через власний інтернет-ресурс підприємець надавав послуги хостингу для розміщення вебсайтів, а також забезпечував доступ до VPN та FTP-серверів, а гроші отримував на «WebMoney».
На Київщині судитимуть підприємця за використання російської платіжної системи «WebMoney»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо підприємця, який у своїй господарській діяльності використовував заборонену на території України платіжну систему «WebMoney».

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підприємець з Харківської області здійснював діяльність у сфері інформатизації.

«Через власний інтернет-ресурс він надавав послуги хостингу для розміщення вебсайтів, а також забезпечував доступ до VPN та FTP-серверів.

Оплату за надані послуги обвинувачений приймав у вигляді електронних грошей через платіжну систему «WebMoney», засновану в Росії. Використання системи заборонено в Україні відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони.

Використання платіжної системи WebMoney у господарській діяльності фактично сприяє фінансовій підтримці держави-агресора, оскільки ця система має російське походження, перебуває під контролем резидентів РФ, а сплачені комісії та обслуговування операцій формують фінансові потоки, що опосередковано наповнюють економіку та бюджет країни-агресора», - йдеться у заяві.

У межах кримінального провадження детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області проведено комплекс слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких задокументовано протиправну діяльність та схему здійснення розрахунків через заборонену платіжну систему.

Дії підприємця кваліфіковано за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України - незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]