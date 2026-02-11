На Київщині судитимуть підприємця за використання російської платіжної системи «WebMoney»

Через власний інтернет-ресурс підприємець надавав послуги хостингу для розміщення вебсайтів, а також забезпечував доступ до VPN та FTP-серверів, а гроші отримував на «WebMoney».

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо підприємця, який у своїй господарській діяльності використовував заборонену на території України платіжну систему «WebMoney».

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підприємець з Харківської області здійснював діяльність у сфері інформатизації.

«Через власний інтернет-ресурс він надавав послуги хостингу для розміщення вебсайтів, а також забезпечував доступ до VPN та FTP-серверів.

Оплату за надані послуги обвинувачений приймав у вигляді електронних грошей через платіжну систему «WebMoney», засновану в Росії. Використання системи заборонено в Україні відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони.

Використання платіжної системи WebMoney у господарській діяльності фактично сприяє фінансовій підтримці держави-агресора, оскільки ця система має російське походження, перебуває під контролем резидентів РФ, а сплачені комісії та обслуговування операцій формують фінансові потоки, що опосередковано наповнюють економіку та бюджет країни-агресора», - йдеться у заяві.

У межах кримінального провадження детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області проведено комплекс слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких задокументовано протиправну діяльність та схему здійснення розрахунків через заборонену платіжну систему.

Дії підприємця кваліфіковано за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України - незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.

