  1. В Украине

В Киевской области будут судить предпринимателя за использование российской платежной системы «WebMoney»

20:21, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через собственный интернет-ресурс предприниматель предоставлял услуги хостинга для размещения вебсайтов, а также обеспечивал доступ к VPN и FTP-серверам, а деньги получал на «WebMoney».
В Киевской области будут судить предпринимателя за использование российской платежной системы «WebMoney»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который в своей хозяйственной деятельности использовал запрещенную на территории Украины платежную систему «WebMoney».

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Киевская областная прокуратура, предприниматель из Харьковской области осуществлял деятельность в сфере информатизации.

«Через собственный интернет-ресурс он предоставлял услуги хостинга для размещения вебсайтов, а также обеспечивал доступ к VPN и FTP-серверам.

Оплату за предоставленные услуги обвиняемый принимал в виде электронных денег через платежную систему «WebMoney», основанную в России. Использование системы запрещено в Украине в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны.

Использование платежной системы WebMoney в хозяйственной деятельности фактически способствует финансовой поддержке государства-агрессора, поскольку эта система имеет российское происхождение, находится под контролем резидентов РФ, а уплаченные комиссии и обслуживание операций формируют финансовые потоки, которые опосредованно наполняют экономику и бюджет страны-агрессора», — говорится в заявлении.

В рамках уголовного производства детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области проведен комплекс следственных и негласных следственных (розыскных) действий, в ходе которых задокументирована противоправная деятельность и схема осуществления расчетов через запрещенную платежную систему.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины — незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дискриминацию в выплатах военным во время лечения устранят — что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает отмену привязки выплат к степени тяжести травмы и установление единых финансовых гарантий для всех защитников, проходящих реабилитацию после ранения.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]