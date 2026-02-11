В Киевской области будут судить предпринимателя за использование российской платежной системы «WebMoney»

Через собственный интернет-ресурс предприниматель предоставлял услуги хостинга для размещения вебсайтов, а также обеспечивал доступ к VPN и FTP-серверам, а деньги получал на «WebMoney».

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который в своей хозяйственной деятельности использовал запрещенную на территории Украины платежную систему «WebMoney».

Как сообщила Киевская областная прокуратура, предприниматель из Харьковской области осуществлял деятельность в сфере информатизации.

«Через собственный интернет-ресурс он предоставлял услуги хостинга для размещения вебсайтов, а также обеспечивал доступ к VPN и FTP-серверам.

Оплату за предоставленные услуги обвиняемый принимал в виде электронных денег через платежную систему «WebMoney», основанную в России. Использование системы запрещено в Украине в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны.

Использование платежной системы WebMoney в хозяйственной деятельности фактически способствует финансовой поддержке государства-агрессора, поскольку эта система имеет российское происхождение, находится под контролем резидентов РФ, а уплаченные комиссии и обслуживание операций формируют финансовые потоки, которые опосредованно наполняют экономику и бюджет страны-агрессора», — говорится в заявлении.

В рамках уголовного производства детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области проведен комплекс следственных и негласных следственных (розыскных) действий, в ходе которых задокументирована противоправная деятельность и схема осуществления расчетов через запрещенную платежную систему.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины — незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами.

