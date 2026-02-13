Припинення незалежної професійної діяльності: що потрібно знати

Якщо після офіційного внесення до Реєстру запису про припинення незалежної професійної діяльності особа фактично продовжує працювати, це означає, що вона здійснює діяльність без належної реєстрації як самозайнята.

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що зняття з обліку фізичної особи, яка здійснювала незалежну професійну діяльність, відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України, законодавства про єдиний соціальний внесок та порядків обліку платників податків, затверджених Міністерством фінансів.

Ця процедура застосовується, якщо особа припиняє або тимчасово зупиняє свою діяльність, а також у разі зміни її організаційної форми. Для цього потрібно подати до податкового органу за основним місцем обліку заяву за формою № 8-ОПП та документи (або інформацію з відповідного реєстру), які підтверджують припинення, зупинення чи зміну формату діяльності.

Фактом припинення незалежної професійної діяльності є інформація з відповідного реєстру або витяг з нього. При цьому державна реєстрація припинення діяльності не звільняє особу від виконання податкових зобов’язань, що виникли під час її провадження, і не скасовує обов’язку сплатити податки, штрафи та пеню у встановлені строки. Питання погашення податкових зобов’язань або податкового боргу у разі припинення діяльності вирішуються за загальними правилами, визначеними ПКУ.

У випадках, коли для припинення діяльності законодавством передбачено видачу довідки про зняття з обліку, контролюючий орган оформлює таку довідку за формою №12-ОПП. З моменту її видачі та за умови реєстрації припинення діяльності особа вважається знятою з обліку в контролюючому органі.

Щодо єдиного внеску, особа, яка прийняла рішення про припинення незалежної професійної діяльності, зобов’язана протягом десяти днів подати до контролюючого органу заяву за формою №7-ЄСВ разом із підтвердними документами з реєстру. Водночас цю заяву можна не подавати окремо, якщо документи для зняття з обліку вже подані за процедурою, передбаченою для платників податків, – у такому разі датою подання вважається дата подання заяви за формою №8-ОПП.

Після отримання заяви контролюючий орган проводить перевірку правильності нарахування та сплати єдиного внеску, а платник здійснює остаточні розрахунки. Після цього особу знімають з обліку платників єдиного внеску, вносять відповідні записи до реєстру страхувальників і надсилають повідомлення за формою №10-ЄСВ. Датою зняття з обліку є дата внесення запису до реєстру.

