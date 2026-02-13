Прекращение независимой профессиональной деятельности: что нужно знать

Если после официального внесения в Реестр записи о прекращении независимой профессиональной деятельности лицо фактически продолжает работать, это означает, что оно осуществляет деятельность без должной регистрации как самозанятое.

Главное управление ГНС в Тернопольской области сообщает, что снятие с учета физического лица, осуществлявшего независимую профессиональную деятельность, осуществляется в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины, законодательства о едином социальном взносе и порядками учета налогоплательщиков, утвержденными Министерством финансов.

Данная процедура применяется, если лицо прекращает или временно приостанавливает свою деятельность, а также в случае изменения ее организационной формы. Для этого необходимо подать в налоговый орган по основному месту учета заявление по форме № 8-ОПП и документы (или сведения из соответствующего реестра), подтверждающие прекращение, приостановление или изменение формата деятельности.

Фактом прекращения независимой профессиональной деятельности является информация из соответствующего реестра или выписка из него. При этом государственная регистрация прекращения деятельности не освобождает лицо от выполнения налоговых обязательств, возникших в период ее осуществления, и не отменяет обязанности уплатить налоги, штрафы и пеню в установленные сроки. Вопросы погашения налоговых обязательств или налогового долга в случае прекращения деятельности решаются по общим правилам, определенным НКУ.

В случаях, когда для прекращения деятельности законодательством предусмотрена выдача справки о снятии с учета, контролирующий орган оформляет такую справку по форме № 12-ОПП. С момента ее выдачи и при условии регистрации прекращения деятельности лицо считается снятым с учета в контролирующем органе.

Что касается единого взноса, лицо, принявшее решение о прекращении независимой профессиональной деятельности, обязано в течение десяти дней подать в контролирующий орган заявление по форме № 7-ЕСВ вместе с подтверждающими документами из реестра. В то же время это заявление можно не подавать отдельно, если документы для снятия с учета уже поданы по процедуре, предусмотренной для налогоплательщиков, — в таком случае датой подачи считается дата подачи заявления по форме № 8-ОПП.

После получения заявления контролирующий орган проводит проверку правильности начисления и уплаты единого взноса, а плательщик осуществляет окончательные расчеты. После этого лицо снимают с учета плательщиков единого взноса, вносят соответствующие записи в реестр страхователей и направляют уведомление по форме № 10-ЕСВ. Датой снятия с учета является дата внесения записи в реестр.

Если после внесения в Реестр самозанятых лиц записи о прекращении независимой профессиональной деятельности физическое лицо фактически продолжает такую деятельность, считается, что оно осуществляет ее без постановки на учет в качестве самозанятого лица.

