  1. В Україні

Продаж води через автомати: коли чек не обов’язковий, а безготівкова оплата — вже так

19:00, 13 лютого 2026
Чи зобов’язані водомати видавати чек і приймати картки: нові правила для бізнесу у 2026 році.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Продаж питної води через автомати самообслуговування — звична практика для міст і селищ. Однак для підприємців ключовими є два питання: чи потрібно видавати чек покупцю та чи обов’язково забезпечувати безготівкову оплату. Роз’яснення надало Головне управління ДПС в Одеській області.

Що регулює застосування РРО

Правові засади використання касової техніки визначає Закон № 265/95-ВР.

Закон зобов’язує суб’єктів господарювання проводити розрахункові операції:

  • через зареєстровані та переведені у фіскальний режим реєстратори розрахункових операцій (РРО), або
  • через програмні РРО (ПРРО), зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу,
  • із формуванням розрахункових документів установленої форми.

До РРО закон прямо відносить і автомати з продажу товарів (послуг) — зокрема торговельні та вендингові автомати, у тому числі водомати.

Коли водомат може не видавати чек

Якщо підприємець використовує фіскалізований автомат з продажу товарів, який не обладнаний ПРРО, закон не зобов’язує його видавати покупцю паперовий або електронний чек.

За таких умов суб’єкт господарювання:

  • не повинен щоденно формувати фіскальні звітні чеки;
  • не зобов’язаний створювати та зберігати контрольні стрічки;
  • але має забезпечити фіскалізацію автомата та передачу даних про розрахункові операції до податкового органу каналами зв’язку.

Іншими словами, відсутність виданого чека у звичайному водоматі не є порушенням, якщо обладнання відповідає вимогам фіскалізації.

Якщо встановлено ПРРО — чек обов’язковий

Інша модель діє для автоматів, оснащених програмним РРО.

У такому випадку підприємець зобов’язаний:

  • проводити операції через ПРРО;
  • формувати розрахунковий документ установленої форми;
  • надавати його покупцю в паперовій або електронній формі.

Електронний чек може відображатися через QR-код на дисплеї або надсилатися на електронну адресу чи номер телефону покупця.

Таким чином, право не видавати чек не поширюється на автомати, які працюють із ПРРО.

Безготівкова оплата: з 1 січня 2026 року — обов’язкова

Окремо варто врахувати вимоги Постанова Кабінету Міністрів України № 894.

З 1 січня 2026 року торговці, які здійснюють продаж товарів через торговельні автомати, зобов’язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків — з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв.

Це означає:

  • автомат, який приймає виключно готівку (монети чи купюри), не відповідає чинним нормам;
  • підприємець має технічно забезпечити приймання банківських карток або інших безготівкових способів оплати.

Хто має виняток

Вимога не поширюється на суб’єктів господарювання, які працюють на територіях громад у районі бойових дій або на тимчасово окупованих територіях — а також протягом трьох місяців після припинення бойових дій чи деокупації таких територій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки вода

