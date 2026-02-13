Продаж води через автомати: коли чек не обов’язковий, а безготівкова оплата — вже так
Продаж питної води через автомати самообслуговування — звична практика для міст і селищ. Однак для підприємців ключовими є два питання: чи потрібно видавати чек покупцю та чи обов’язково забезпечувати безготівкову оплату. Роз’яснення надало Головне управління ДПС в Одеській області.
Що регулює застосування РРО
Правові засади використання касової техніки визначає Закон № 265/95-ВР.
Закон зобов’язує суб’єктів господарювання проводити розрахункові операції:
- через зареєстровані та переведені у фіскальний режим реєстратори розрахункових операцій (РРО), або
- через програмні РРО (ПРРО), зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу,
- із формуванням розрахункових документів установленої форми.
До РРО закон прямо відносить і автомати з продажу товарів (послуг) — зокрема торговельні та вендингові автомати, у тому числі водомати.
Коли водомат може не видавати чек
Якщо підприємець використовує фіскалізований автомат з продажу товарів, який не обладнаний ПРРО, закон не зобов’язує його видавати покупцю паперовий або електронний чек.
За таких умов суб’єкт господарювання:
- не повинен щоденно формувати фіскальні звітні чеки;
- не зобов’язаний створювати та зберігати контрольні стрічки;
- але має забезпечити фіскалізацію автомата та передачу даних про розрахункові операції до податкового органу каналами зв’язку.
Іншими словами, відсутність виданого чека у звичайному водоматі не є порушенням, якщо обладнання відповідає вимогам фіскалізації.
Якщо встановлено ПРРО — чек обов’язковий
Інша модель діє для автоматів, оснащених програмним РРО.
У такому випадку підприємець зобов’язаний:
- проводити операції через ПРРО;
- формувати розрахунковий документ установленої форми;
- надавати його покупцю в паперовій або електронній формі.
Електронний чек може відображатися через QR-код на дисплеї або надсилатися на електронну адресу чи номер телефону покупця.
Таким чином, право не видавати чек не поширюється на автомати, які працюють із ПРРО.
Безготівкова оплата: з 1 січня 2026 року — обов’язкова
Окремо варто врахувати вимоги Постанова Кабінету Міністрів України № 894.
З 1 січня 2026 року торговці, які здійснюють продаж товарів через торговельні автомати, зобов’язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків — з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв.
Це означає:
- автомат, який приймає виключно готівку (монети чи купюри), не відповідає чинним нормам;
- підприємець має технічно забезпечити приймання банківських карток або інших безготівкових способів оплати.
Хто має виняток
Вимога не поширюється на суб’єктів господарювання, які працюють на територіях громад у районі бойових дій або на тимчасово окупованих територіях — а також протягом трьох місяців після припинення бойових дій чи деокупації таких територій.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.