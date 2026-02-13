  1. В Украине

Продажа воды через автоматы: когда чек не обязателен, а безналичная оплата — уже обязательна

19:00, 13 февраля 2026
Обязаны ли водоматы выдавать чек и принимать карты: новые правила для бизнеса в 2026 году.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Продажа питьевой воды через автоматы самообслуживания — обычная практика для городов и поселков. Однако для предпринимателей ключевыми являются два вопроса: нужно ли выдавать чек покупателю и обязательно ли обеспечивать безналичную оплату. Разъяснение предоставило Главное управление ГНС в Одесской области.

Что регулирует применение РРО

Правовые основы использования кассовой техники определяет Закон № 265/95-ВР.

Закон обязывает субъектов хозяйствования проводить расчетные операции:

  • через зарегистрированные и переведенные в фискальный режим регистраторы расчетных операций (РРО), или
  • через программные РРО (ПРРО), зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа,
  • с формированием расчетных документов установленной формы.

К РРО закон прямо относит и автоматы по продаже товаров (услуг) — в частности торговые и вендинговые автоматы, в том числе водоматы.

Когда водомат может не выдавать чек

Если предприниматель использует фискализированный автомат по продаже товаров, который не оборудован ПРРО, закон не обязывает его выдавать покупателю бумажный или электронный чек.

При таких условиях субъект хозяйствования:

  • не должен ежедневно формировать фискальные отчетные чеки;
  • не обязан создавать и хранить контрольные ленты;
  • но должен обеспечить фискализацию автомата и передачу данных о расчетных операциях в налоговый орган по каналам связи.

Иными словами, отсутствие выданного чека в обычном водомате не является нарушением, если оборудование соответствует требованиям фискализации.

Если установлен ПРРО — чек обязателен

Иная модель действует для автоматов, оснащенных программным РРО.

В таком случае предприниматель обязан:

  • проводить операции через ПРРО;
  • формировать расчетный документ установленной формы;
  • предоставлять его покупателю в бумажной или электронной форме.

Электронный чек может отображаться через QR-код на дисплее или направляться на электронный адрес либо номер телефона покупателя.

Таким образом, право не выдавать чек не распространяется на автоматы, которые работают с ПРРО.

Безналичная оплата: с 1 января 2026 года — обязательна

Отдельно следует учитывать требования Постановления Кабинета Министров Украины № 894.

С 1 января 2026 года торговцы, которые осуществляют продажу товаров через торговые автоматы, обязаны обеспечить возможность безналичных расчетов — с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств.

Это означает:

  • автомат, который принимает исключительно наличные деньги (монеты или купюры), не соответствует действующим нормам;
  • предприниматель должен технически обеспечить прием банковских карт или иных безналичных способов оплаты.

Кто имеет исключение

Требование не распространяется на субъектов хозяйствования, которые работают на территориях громад в районе проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях — а также в течение трех месяцев после прекращения боевых действий либо деоккупации таких территорий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги вода

