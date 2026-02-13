У Раді одночасно захворіли понад 38 депутатів — Галина Третьякова

Депутатка зазначила, що частині з них знадобилося лікування, зокрема із застосуванням крапельниць.

Народна депутатка Галина Третьякова прокоментувала ситуацію з масовими повідомленнями про погіршення самопочуття серед парламентарів та заявила, що одночасно захворіло більше 38 депутатів. Вона також зазначила, що частині з них знадобилося лікування, зокрема із застосуванням крапельниць.

За словами народної депутатки, така ситуація викликає запитання.

Нагадаємо, раніше у парламенті повідомили, що інформація про нібито харчове отруєння депутатів наразі не підтверджена, а остаточні висновки очікуються після завершення санітарної перевірки та отримання результатів лабораторних досліджень.

