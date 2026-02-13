  1. В Україні

У Раді одночасно захворіли понад 38 депутатів — Галина Третьякова

11:45, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутатка зазначила, що частині з них знадобилося лікування, зокрема із застосуванням крапельниць.
У Раді одночасно захворіли понад 38 депутатів — Галина Третьякова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народна депутатка Галина Третьякова прокоментувала ситуацію з масовими повідомленнями про погіршення самопочуття серед парламентарів та заявила, що одночасно захворіло більше 38 депутатів. Вона також зазначила, що частині з них знадобилося лікування, зокрема із застосуванням крапельниць.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами народної депутатки, така ситуація викликає запитання.

Нагадаємо, раніше у парламенті повідомили, що інформація про нібито харчове отруєння депутатів наразі не підтверджена, а остаточні висновки очікуються після завершення санітарної перевірки та отримання результатів лабораторних досліджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ визнав незаконним перехоплення розмов адвоката у справі «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЄСПЛ підкреслив, що втручання у професійну комунікацію юриста потребує особливої аргументації та перевірки пропорційності.

Уряд затвердив трирічний план заходів щодо скорочення споживання алкоголю

Уряд запроваджує системний підхід до зменшення негативних наслідків споживання алкогольних напоїв.

Підсумки року і плани на майбутнє: ВС вперше проводить засідання Пленуму у новому форматі — текстова трансляція

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію першого засідання Пленуму у форматі відкриття Судового року.

Незручні запитання до судді: відверте інтерв’ю з головою Хмільницького міськрайонного суду Оленою Павлюк

Незручно запитати: питання до судді, які дуже хочеться задати.

Проєкт Трудового кодексу звужує гарантії з оплати праці: ГНЕУ оприлюднило зауваження

ГНЕУ звертає увагу, що запропоновані в проєкті Трудового кодексу норми можуть послабити захист працівників у питаннях оплати праці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]