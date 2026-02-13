В Раде одновременно заболели более 38 депутатов — Галина Третьякова

Депутатка отметила, что части из них потребовалось лечение, в том числе с применением капельниц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народная депутатка Галина Третьякова прокомментировала ситуацию с массовыми сообщениями об ухудшении самочувствия среди парламентариев и заявила, что одновременно заболели более 38 депутатов. Она также отметила, что части из них потребовалось лечение, в том числе с применением капельниц.

По словам народной депутатки, такая ситуация вызывает вопросы.

Напомним, ранее в парламенте сообщили, что информация о якобы пищевом отравлении депутатов на данный момент не подтверждена, а окончательные выводы ожидаются после завершения санитарной проверки и получения результатов лабораторных исследований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.