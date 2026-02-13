Мінімальна пенсія 6000 грн: як Мінсоцполітики планує змінити виплати за віком

Денис Улютін повідомив, що Міністерство соціальної політики працює над запровадженням гарантованої пенсії за віком у розмірі не менше 6000 гривень.

В Україні середня пенсія цього року, відповідно до бюджету Пенсійного фонду, становить близько 6500 гривень. Водночас понад 4,3 мільйона людей отримують виплати за віком менше ніж 6000 гривень. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Він наголосив, що навіть нинішній середній розмір пенсії складно назвати достатнім для нормального життя.

За словами міністра, відомство вже завершило розробку нової пенсійної моделі та готує законопроєкт. Документ передбачає гарантовану базову виплату за віком на рівні не нижче 6000 гривень, оновлену солідарну систему з чітким зв’язком між сплаченими внесками та розміром пенсії без впливу випадкових факторів (зокрема року виходу на пенсію), а також запровадження професійних пенсій замість спеціальних.

Окремо планується розвиток системи добровільних внесків. У Міністерстві соцполітики розраховують, що законопроєкт розглянуть у пріоритетному порядку.

