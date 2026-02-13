Минимальная пенсия 6000 грн: как Минсоцполитики планирует изменить выплаты по возрасту

Денис Улютин сообщил, что Министерство социальной политики работает над введением гарантированной пенсии по возрасту в размере не менее 6000 гривен.

В Украине средняя пенсия в текущем году, согласно бюджету Пенсионного фонда, составляет около 6500 гривен. В то же время более 4,3 миллиона человек получают выплаты по возрасту менее 6000 гривен. Об этом во время часа вопросов правительству сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Он отметил, что даже нынешний средний размер пенсии сложно назвать достаточным для нормальной жизни.

По словам министра, ведомство уже завершило разработку новой пенсионной модели и готовит законопроект. Документ предусматривает гарантированную базовую выплату по возрасту не ниже 6000 гривен, обновленную солидарную систему с четкой связью между уплаченными взносами и размером пенсии без влияния случайных факторов (в том числе года выхода на пенсию), а также введение профессиональных пенсий вместо специальных.

Отдельно планируется развитие системы добровольных взносов. В Министерстве соцполитики рассчитывают, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

