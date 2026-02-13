Відпустка для догляду за дитиною – чи можна вийти на роботу раніше трьох років

Працівник має письмово повідомити роботодавця щонайменше за 10 днів до виходу на роботу.

Працівник має право достроково припинити відпустку для догляду за дитиною. Для цього необхідно письмово повідомити роботодавця про намір вийти на роботу не пізніше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати. Про це роз’яснило Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України, за бажанням матері або батька одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою допомоги згідно із законодавством.

Якщо дитина потребує домашнього догляду, одному з батьків обов’язково надається відпустка без збереження заробітної плати на строк, визначений медичним висновком, але не довше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

Такі відпустки можуть бути використані повністю або частинами не лише матір’ю чи батьком, а й бабою, дідом або іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, а також особою, яка усиновила чи взяла дитину під опіку.

