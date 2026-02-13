  1. В Украине

Отпуск по уходу за ребенком – можно ли выйти на работу раньше трех лет

21:53, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работник должен письменно уведомить работодателя не менее чем за 10 дней до выхода на работу.
Отпуск по уходу за ребенком – можно ли выйти на работу раньше трех лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работник имеет право досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком. Для этого необходимо письменно уведомить работодателя о намерении выйти на работу не позднее чем за 10 календарных дней до запланированной даты. Об этом разъяснило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии со статьей 179 Кодекса законов о труде Украины, по желанию матери или отца одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой пособия в соответствии с законодательством.

Если ребенок нуждается в домашнем уходе, одному из родителей обязательно предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, определенный медицинским заключением, но не дольше чем до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Такие отпуска могут быть использованы полностью или частями не только матерью или отцом, но и бабушкой, дедушкой или другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком, а также лицом, которое усыновило или взяло ребенка под опеку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]