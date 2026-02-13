Отпуск по уходу за ребенком – можно ли выйти на работу раньше трех лет

Работник должен письменно уведомить работодателя не менее чем за 10 дней до выхода на работу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работник имеет право досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком. Для этого необходимо письменно уведомить работодателя о намерении выйти на работу не позднее чем за 10 календарных дней до запланированной даты. Об этом разъяснило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

В соответствии со статьей 179 Кодекса законов о труде Украины, по желанию матери или отца одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой пособия в соответствии с законодательством.

Если ребенок нуждается в домашнем уходе, одному из родителей обязательно предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, определенный медицинским заключением, но не дольше чем до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Такие отпуска могут быть использованы полностью или частями не только матерью или отцом, но и бабушкой, дедушкой или другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком, а также лицом, которое усыновило или взяло ребенка под опеку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.