Як ветерани можуть офіційно підтвердити свій бізнес – алгоритм дій

Ветерани зможуть оформити спеціальний статус бізнесу для доступу до програм підтримки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд затвердив Порядок надання, позбавлення, припинення та поновлення статусу суб’єкта ветеранського підприємництва. Документ розробило Міністерство у справах ветеранів на виконання Закону України «Про ветеранське підприємництво».

Відтепер ветерани та ветеранки отримають визначений механізм оформлення спеціального статусу для свого бізнесу. Він передбачає державне визнання підприємницької діяльності ветерана або ветеранки та відкриває доступ до програм фінансової підтримки, грантів, пільгових інструментів та інших можливостей розвитку. Органи влади, фінансові установи та донорські організації зможуть встановлювати окремі умови або надавати пріоритет таким підприємствам.

За даними Міністерства у справах ветеранів України, статус також спрощує участь у державних і місцевих ініціативах, сприяє формуванню позитивної репутації ветеранського бізнесу та підвищує довіру з боку партнерів і клієнтів.

Отримати статус зможуть ветерани, зареєстровані як фізичні особи-підприємці, а також ті, хто здійснює незалежну професійну діяльність і перебуває на податковому обліку як самозайняті особи — зокрема адвокати, приватні виконавці, нотаріуси, арбітражні керуючі. Крім того, право на статус матимуть юридичні особи приватного права, якщо їхні засновники, учасники або кінцеві бенефіціари є ветеранами чи ветеранками війни.

Для оформлення статусу потрібно подати заяву до Мінветеранів. Детальний алгоритм обіцяють оприлюднити додатково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.