  1. В Україні

Як ветерани можуть офіційно підтвердити свій бізнес – алгоритм дій

19:36, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ветерани зможуть оформити спеціальний статус бізнесу для доступу до програм підтримки.
Як ветерани можуть офіційно підтвердити свій бізнес – алгоритм дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд затвердив Порядок надання, позбавлення, припинення та поновлення статусу суб’єкта ветеранського підприємництва. Документ розробило Міністерство у справах ветеранів на виконання Закону України «Про ветеранське підприємництво».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відтепер ветерани та ветеранки отримають визначений механізм оформлення спеціального статусу для свого бізнесу. Він передбачає державне визнання підприємницької діяльності ветерана або ветеранки та відкриває доступ до програм фінансової підтримки, грантів, пільгових інструментів та інших можливостей розвитку. Органи влади, фінансові установи та донорські організації зможуть встановлювати окремі умови або надавати пріоритет таким підприємствам.

За даними Міністерства у справах ветеранів України, статус також спрощує участь у державних і місцевих ініціативах, сприяє формуванню позитивної репутації ветеранського бізнесу та підвищує довіру з боку партнерів і клієнтів.

Отримати статус зможуть ветерани, зареєстровані як фізичні особи-підприємці, а також ті, хто здійснює незалежну професійну діяльність і перебуває на податковому обліку як самозайняті особи — зокрема адвокати, приватні виконавці, нотаріуси, арбітражні керуючі. Крім того, право на статус матимуть юридичні особи приватного права, якщо їхні засновники, учасники або кінцеві бенефіціари є ветеранами чи ветеранками війни.

Для оформлення статусу потрібно подати заяву до Мінветеранів. Детальний алгоритм обіцяють оприлюднити додатково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес ветерани

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна компенсація та борги: що можуть успадкувати спадкоємці за новим Цивільним кодексом

Проєкт нового Цивільного кодексу України уточнює, які права та обов’язки можуть успадковувати спадкоємці за заповітом.

Рада пропонує податкову пільгу до 50% для підприємств на прифронтових територіях

Прифронтові підприємства зможуть зменшувати податок на прибуток для відновлення виробництва.

Штрафи у сфері ядерної енергії будуть стягуватися через виконавчу службу

Рішення про штрафи у сфері ядерної енергетики планують зробити виконавчими документами для примусового стягнення.

Суддю Верховного Суду у відставці Бориса Гулька нагородили почесною відзнакою

Під час відкриття Судового року голова Верховного Суду нагородив суддю у відставці почесною відзнакою.

Рада ініціює зменшення військового збору та авансових внесків для АЗС

Парламент пропонує закріплення презумпції невинуватості платника та запровадження мораторію на зміну податків до кінця війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]